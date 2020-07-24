За неделю (с 17 по 24 июля) розничные цены на бензин и ДТ выросли на 30 коп./л

За неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы «Приват», которая по состоянию на утро 24 июля так и не отреагировала на рост цен.

Большинство операторов - ОККО, WOG, Amic, Socar, Glusco, KLO, «Параллель» и «Авантаж 7» за неделю увеличили цены на 50 коп./л.

Сеть «БРСМ-Нафта» на текущей неделе повысила цены на бензины на 70 коп./л, ДТ - на 56 коп./л. На станциях SUN OIL все виды топлива подорожали сразу на 1 грн/л.

На 20-80 коп./л цены за неделю повысили такие сети как Shell, UPG, Chipo, «Укр-Петроль», Marshal, Mango и Motto (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 23 на 24 июля 2020 г., грн/л