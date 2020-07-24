Финансовые новости
- |
- 24.07.20
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За неделю (с 17 по 24 июля) розничные цены на бензин и ДТ выросли на 30 коп./л
12:27 24.07.2020 |
За неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы «Приват», которая по состоянию на утро 24 июля так и не отреагировала на рост цен.
Большинство операторов - ОККО, WOG, Amic, Socar, Glusco, KLO, «Параллель» и «Авантаж 7» за неделю увеличили цены на 50 коп./л.
Сеть «БРСМ-Нафта» на текущей неделе повысила цены на бензины на 70 коп./л, ДТ - на 56 коп./л. На станциях SUN OIL все виды топлива подорожали сразу на 1 грн/л.
На 20-80 коп./л цены за неделю повысили такие сети как Shell, UPG, Chipo, «Укр-Петроль», Marshal, Mango и Motto (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 23 на 24 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
WOG
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,90
|
0,49
|
24,93
|
0,49
|
23,93
|
0,49
|
Shell
|
23,09
|
0,60
|
24,60
|
0,60
|
23,60
|
0,40
|
SOCAR
|
25,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
19,99
|
0,70
|
20,99
|
0,70
|
19,82
|
0,56
|
Glusco
|
22,15
|
0,50
|
24,15
|
0,50
|
23,15
|
0,50
|
KLO
|
22,49
|
0,50
|
23,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,20
|
22,50
|
0,20
|
21,00
|
0,20
|
Параллель
|
24,32
|
0,50
|
25,32
|
0,50
|
24,32
|
0,50
|
Авантаж 7
|
18,95
|
0,50
|
19,95
|
0,50
|
18,95
|
0,50
|
Chipo
|
20,84
|
0,18
|
21,84
|
0,18
|
20,78
|
0,42
|
Укр-Петроль
|
20,70
|
0,40
|
21,70
|
0,40
|
21,70
|
0,40
|
Marshal
|
19,00
|
0,20
|
20,00
|
0,20
|
17,80
|
0,40
|
SUN OIL
|
21,88
|
1,00
|
22,88
|
1,00
|
21,49
|
1,00
|
Mango
|
19,39
|
0,30
|
20,39
|
0,30
|
19,49
|
0,30
|
Motto
|
19,56
|
0,65
|
20,71
|
0,77
|
19,70
|
0,65
|
Средняя цена в Украине:
|
21,80
|
0,27
|
22,85
|
0,27
|
22,28
|
0,27
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника
|Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года
|Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро
|Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За неделю (с 17 по 24 июля) розничные цены на бензин и ДТ выросли на 30 коп./л
|Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033
|Золото коррекционно дешевеет 24 июля, оставаясь на максимуме 2011 года
|Укргазвидобування в І полугодии снизило добычу газа почти на 1%
|Финальная версия закона предусматривает казино в отелях «4 звезды» - депутат
|Нефть 24 июля дорожает на фоне ослабления доллара
Это интересно
|Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
|Ученые создали первый в мире не режущийся материал
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов