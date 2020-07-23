Финансовые новости
- |
- 23.07.20
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные операторы 23 июля продолжили повышать цены на АЗС
14:44 23.07.2020 |
С 22 на 23 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Сеть АЗК Glusco подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин А-92 подорожал до 22,15 грн/л, А-95 - до 24,15 грн/л, а цена на дизтопливо выросла до 23,15 грн/л.
На станциях AMIC топливо подорожало на 29 коп./л: А-92 до 23,91 грн/л, А-95 - 24,93 грн/л, ДТ - до 23,93 грн/л. На 30 коп./л увеличила цены на все виды топлива «Укргаздобыча».
На таких АЗК как «Автопорт», «БРСМ-Нафта», Chipo, Marshal и Mango цены выросли на 10-40 коп./л.
По данным «А-95», средние цены на топливо по Украине 23 июля подорожали на 4-5 коп./л. (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 на 23 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,91
|
0,29
|
24,93
|
0,29
|
23,93
|
0,29
|
Shell
|
23,09
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,59
|
0,00
|
20,59
|
0,00
|
19,60
|
0,10
|
Glusco
|
22,15
|
0,50
|
24,15
|
0,50
|
23,15
|
0,50
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Автопорт
|
24,00
|
0,20
|
24,50
|
0,10
|
24,00
|
0,20
|
Chipo
|
20,84
|
0,18
|
21,84
|
0,18
|
20,78
|
0,42
|
Укргаздобыча
|
20,30
|
0,30
|
21,30
|
0,30
|
20,80
|
0,30
|
Marshal
|
19,00
|
0,20
|
20,00
|
0,20
|
17,80
|
0,40
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
19,39
|
0,10
|
20,39
|
0,10
|
19,49
|
0,10
|
Motto
|
19,30
|
0,00
|
20,41
|
0,02
|
19,46
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
21,73
|
0,04
|
22,76
|
0,04
|
22,20
|
0,05
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации
|Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка
|Кабмин Шмыгаля обещает минималку 6500 гривень, Зеленский - за. Что скажет экономика?
|Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и ЕС подписали соглашение об условиях займа на сумму 1,2 млрд евро
|Розничные операторы 23 июля продолжили повышать цены на АЗС
|Нефть 23 июля дешевеет на фоне роста запасов в США
|Украина ожидает в 2020 году транзит 52-55 млрд куб. м российского газа через свою ГТС
|НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
|НБУ ожижает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020г.
Это интересно
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов
|Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes