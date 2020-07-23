Розничные операторы 23 июля продолжили повышать цены на АЗС

С 22 на 23 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК Glusco подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин А-92 подорожал до 22,15 грн/л, А-95 - до 24,15 грн/л, а цена на дизтопливо выросла до 23,15 грн/л.

На станциях AMIC топливо подорожало на 29 коп./л: А-92 до 23,91 грн/л, А-95 - 24,93 грн/л, ДТ - до 23,93 грн/л. На 30 коп./л увеличила цены на все виды топлива «Укргаздобыча».

На таких АЗК как «Автопорт», «БРСМ-Нафта», Chipo, Marshal и Mango цены выросли на 10-40 коп./л.

По данным «А-95», средние цены на топливо по Украине 23 июля подорожали на 4-5 коп./л. (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 на 23 июля 2020 г., грн/л