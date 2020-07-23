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Цены на нефть 23 июля коррекционно растут после снижения на статистике из США
08:15 23.07.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% - до 44,41 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% - до 42,03 доллара за баррель.
Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.
Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 миллионов человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.
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