Кабмин усовершенствовал контроль учета топлива

Кабинет министров усовершенствовал процедуру администрирования реализации топлива и спирта этилового.

Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов.

"Решением Кабинета министров от 22 июля внесены изменения в Порядок электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового. Изменениями положения Порядка приводятся в соответствие с нормами Закона от 19 декабря 2019 года № 301"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования акцизного налога", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено, в частности, привести в соответствие с законом: регистрацию постоянных представительств, осуществляющих реализацию горючего и/или спирта этилового плательщиком акцизного налога, регистрацию в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТ и СЭ) акцизной накладной в случае смены собственника топлива или спирта этилового, находящихся в транспортном средстве.

Изменения также коснулись обнародования информации из реестра плательщиков с указанием данных относительно унифицированных номеров и адреса местонахождения акцизных складов.

Также предусмотрена возможность отображения в СЭАРТ и СЭ разницы объема топлива между данными бухгалтерского учета и данными Системы вследствие колебания температур.

В Украине с 2016 года с целью обеспечения комплексного контроля за оборотом топлива введен СЭАРТ. С этого времени любой субъект хозяйствования при отгрузке топлива должен оформить электронную акцизную накладную, отразить в ней объем отгруженного топлива и зарегистрировать ее в СЭАРТ и СЭ.