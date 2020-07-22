Крупные сети 22 июля повышают цены на топливо

Сеть AЗС ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 - до 25,99 грн/л.

Также на 20 коп./л топливо подорожало в сетях Amic и UPG. Так, бензин А-92 и ДТ в Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л. 22 июля на станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 - 21,50 грн/л, ДТ - 18,45 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, «Маркет», «Авантаж 7», Motto и Mango подняли цены на 10-60 коп/л (см. табл.).

Отметим, 21 июля все виды топлива подорожали на 50 коп./л в сети WOG.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтоплифво в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 июля 2020 г., грн/л