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Крупные сети 22 июля повышают цены на топливо
11:49 22.07.2020 |
Сеть AЗС ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 - до 25,99 грн/л.
Также на 20 коп./л топливо подорожало в сетях Amic и UPG. Так, бензин А-92 и ДТ в Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л. 22 июля на станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 - 21,50 грн/л, ДТ - 18,45 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, «Маркет», «Авантаж 7», Motto и Mango подняли цены на 10-60 коп/л (см. табл.).
Отметим, 21 июля все виды топлива подорожали на 50 коп./л в сети WOG.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтоплифво в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
WOG
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,62
|
0,21
|
24,64
|
0,20
|
23,64
|
0,20
|
Shell
|
23,09
|
0,60
|
24,60
|
0,60
|
23,60
|
0,40
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,59
|
0,30
|
20,59
|
0,30
|
19,50
|
0,11
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,50
|
0,20
|
22,50
|
0,20
|
21,00
|
0,20
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
BVS
|
21,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
21,69
|
0,00
|
Chipo
|
20,66
|
0,00
|
21,66
|
0,00
|
20,36
|
0,00
|
Маркет
|
19,80
|
0,20
|
20,90
|
0,00
|
19,40
|
0,20
|
Авантаж 7
|
18,65
|
0,20
|
19,65
|
0,20
|
18,45
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
19,29
|
0,20
|
20,29
|
0,20
|
19,39
|
0,20
|
Motto
|
19,31
|
0,38
|
20,40
|
0,45
|
19,40
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
21,70
|
0,09
|
22,73
|
0,08
|
22,16
|
0,07
|
|
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