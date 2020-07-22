Нефть дешевеет 22 июля на данных API о резком росте запасов в США за неделю

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% - до 43,97 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,33% - до 41,76 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,93% - до 41,53 доллара за баррель.

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что статистика должна показать сокращение запасов за неделю на 2,1 миллиона баррелей.

Трейдеры также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Штатах выявили 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек. Во всем мире число заражений превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли. Опасения по продолжению пандемии в США усиливают беспокойство за перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

"Прогноз по нефтяному спросу получил двойной удар: с тем, что может стать сильнейшим ростом запасов с конца мая... и брифингом Трампа о вирусе", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойа (Edward Moya).