ДТ в мелком опте 21 июля отреагировало на девальвацию гривни

Оптовые цены ДТ во вторник, 21 июля, выросли в среднем на 27 коп./л, до 17,09 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Драйвером роста остается ослабление гривни, которая за 21 день подешевела относительно доллара на 3,6%, а относительно евро на 5,8%, до 27,7 грн и 31,7 грн соответственно.

Цена ДТ с нефтебаз в Коростене за день выросла на 0,25-0,30 грн/л. Утром UPG озвучивала цену 16,70 грн/л, «Фактор» - 16,80 грн/л. ОККО с нефтебазы в пгт Черняхов предлагала ресурс по 17,10 грн/л, при этом цены реальных сделок опускались до 16,50 грн/л.

В столичном регионе 21 июля средняя цена повысилась на 32 коп./л - с 16,72 грн/л до 17,04 грн/л. ЗНГК с нефтебазы в Василькове подняла цену с 16,70 до 16,90 грн/л, WOG - с 16,85 до 17,25 грн/л, ЧП «Решотка» вышло в рынок с предложением 16,80 грн/л, что дороже на 30 коп./л по сравнению с 20 июля.

В портах «Пивденный» и Одесса озвучиваемые трейдерами цены поднялись на 20 коп./л, до 16,80-17,00 грн/л. В Николаеве операторы предлагали ДТ по 16,70-17,00 грн/л, что на 10-30 коп./л выше цен понедельника.

Кременчугский НПЗ 21 июня повысил цены на ДТ в прейскуранте на 25 коп./л. Топливо с отгрузкой с завода и нефтебазы в Пролисках (Киевская область) предлагалось по 16,88 грн/л. С нефтебаз в Днепре и Черкассах - по 16,93 и 17,05 грн/л соответственно. Турецкое дизтопливо в порту Одесса компания выставляла по 16,95 грн/л.

Во второй половине дня завод снял предложения по бензинам с официального прейскуранта, а цену на ДТ поднял на 1,4-1,6 грн/л, до 18,48 грн/л.

Стоимость ДТ в Новограде-Волынском за день выросла на 20 коп./л - с 16,85 грн/л до 17,05 грн/л.

Ряд операторов 21 июня в оптовый рынок не выходили или сняли свои предложения в течение торгового дня.

В крупнооптовом сегменте цены ДТ повысились на 260 грн/т, до 20 220 грн/т. В первой половине дня на Коростене и на Купянске были предложения по 20 100 грн/т, на Новограде-Волынском ресурс предлагался по 20 250 грн/т, в портах Одессы и Николаева дизель торговался в диапазоне 20 200-20 350 грн/т.

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (10-17 июля) крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т, до 19 940 грн/т. Основной причиной роста стало усиление курса доллара.

