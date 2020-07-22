Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
WOG 21 июля повысила цену топлива на 50 коп./л
11:37 21.07.2020 |
Сеть AЗС WOG, состоящая из более чем 400 станций, подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях WOG выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 - до 25,99 грн/л.
В сети «БРСМ-Нафта» 21 июля дизтопливо в среднем подорожало на 11 коп./л, до 19,39 грн/л, а на станциях «Маркет» - на 40 коп./л, до 19,20 грн/л. Кроме того, в сети «Маркет» на 20 коп./л подорожал бензин марки «А-92» (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 80 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 20 по 21 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,42
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
Shell
|
22,49
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,29
|
0,00
|
20,29
|
0,00
|
19,39
|
0,11
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
UPG
|
21,30
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
BVS
|
21,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
21,69
|
0,00
|
Chipo
|
20,66
|
0,00
|
21,66
|
0,00
|
20,36
|
0,00
|
Маркет
|
19,60
|
0,20
|
20,90
|
0,00
|
19,20
|
0,40
|
Marshal
|
18,80
|
0,00
|
19,80
|
0,00
|
17,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
19,09
|
0,00
|
20,09
|
0,00
|
19,19
|
0,00
|
Motto
|
18,93
|
0,02
|
19,95
|
0,00
|
19,10
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
21,61
|
0,07
|
22,64
|
0,06
|
22,08
|
0,07
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
|Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
|От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского
|Строительный рынок оживился после комы. Во что инвестируют
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
В РУБРИКЕ
|Рада разблокировала подписание закона о детенизации рынка металлолома
|Закон о работе с электронным кабинетом налогоплательщика можно подписать - решение Рады
|Рада приняла новый закон о сельскохозяйственных кооперативах
|ДТ в мелком опте 21 июля отреагировало на девальвацию гривни
|Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 11,5 миллиардов
|Розничный товарооборот в Украине в июне-2020 вырос на 1,4% - Госстат
Это интересно
|Nissan показал свой самый доступный кроссовер
|У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»
|Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор