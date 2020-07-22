WOG 21 июля повысила цену топлива на 50 коп./л

Сеть AЗС WOG, состоящая из более чем 400 станций, подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях WOG выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 - до 25,99 грн/л.

В сети «БРСМ-Нафта» 21 июля дизтопливо в среднем подорожало на 11 коп./л, до 19,39 грн/л, а на станциях «Маркет» - на 40 коп./л, до 19,20 грн/л. Кроме того, в сети «Маркет» на 20 коп./л подорожал бензин марки «А-92» (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 80 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 20 по 21 июля 2020 г., грн/л