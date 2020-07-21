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Нефть слабо дорожает 21 июля на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу
08:26 21.07.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром несколько растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 43,38 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,07% — до 40,84 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,12%, до 40,97 доллара за баррель.
Ранее британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса Оксфордского университета успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.
При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч, а число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 14,3 миллиона. Количество новых случаев заражения в США остается выше 60 тысяч после достижения рекорда в 77 тысяч на прошлой неделе, согласно данным университета Джонса Хопкинса.
Инвесторы продолжают оценивать прогнозы по спросу на нефть на фоне ситуации с пандемией и рисков второй волны заражений. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле, производстве и перевозках в первой половине года, в текущем году аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП. В свою очередь, такие ожидания влияют и на нефтяной спрос.
"С открытием крупных мировых экономик спрос на нефть должен подняться, особенно если вакцина вскоре станет доступной", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика ThinkMarkets Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).
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