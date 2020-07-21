В период с 17 по 20 июля некоторые сети АЗС повысили цены на автогаз

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-7 коп./л, до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л - с 11,35 до 11,65 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.

В сети Shell автогаз подорожал на 12 коп./л, до 11,99 грн/л. Сети АЗК Motto и Prime и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 20 июля выросла на 2 коп./л, до 11,58 грн/л.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 20 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) - с 8,22 до 11,52 грн/л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на прошлой неделе, с 13 по 17 июля, оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. При этом ресурс на торгах государственной «Укргаздобычи» за неделю подешевел на 7,2%, до 17 270 грн/т.

По словам участников рынка, на этой неделе также ожидается продолжение падения оптовых цен на СУГ, хотя август прогнозируется дефицитным.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 20 июля грн/л: