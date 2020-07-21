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В период с 17 по 20 июля некоторые сети АЗС повысили цены на автогаз
11:51 20.07.2020 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-7 коп./л, до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л - с 11,35 до 11,65 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-20 коп./л.
В сети Shell автогаз подорожал на 12 коп./л, до 11,99 грн/л. Сети АЗК Motto и Prime и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 20 июля выросла на 2 коп./л, до 11,58 грн/л.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 20 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) - с 8,22 до 11,52 грн/л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», на прошлой неделе, с 13 по 17 июля, оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. При этом ресурс на торгах государственной «Укргаздобычи» за неделю подешевел на 7,2%, до 17 270 грн/т.
По словам участников рынка, на этой неделе также ожидается продолжение падения оптовых цен на СУГ, хотя август прогнозируется дефицитным.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 20 июля грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,06
|
0,00
|
WOG
|
12,07
|
0,00
|
Авиас
|
10,99
|
0,07
|
Укрнафта
|
11,06
|
0,06
|
AMIC
|
11,59
|
0,00
|
Shell
|
11,91
|
0,12
|
SOCAR
|
12,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,79
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
11,99
|
0,00
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
UPG
|
11,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
0,00
|
Prime
|
10,80
|
0,10
|
Chipo
|
11,12
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,69
|
0,00
|
Marshal
|
11,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,56
|
0,00
|
Mango
|
11,09
|
0,00
|
Motto
|
11,43
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
11,58
|
0,02
|
|
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