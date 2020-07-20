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Нефть 20 июля дешевеет на негативных ожиданиях по спросу из-за пандемии
08:18 20.07.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на 0,6%, рынки оценивают перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,63% - до 42,87 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,54% - до 40,37 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI - на 0,59%, до 40,51 доллара за баррель.
"Поскольку число случаев заражения COVID-19 в мире в сутки продолжает подниматься, а самые населенные штаты "солнечного пояса" США (крайнего юга страны - ред.) не показывают заметного успеха по сдерживанию пандемии, опасения по темпам восстановления после коронавируса ограничивают рост нефти", - считает старший стратег по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
В США и в мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения коронавирусом, что сказывается на ожиданиях по восстановлению мировой экономики и перспективам по спросу на энергоносители.
За прошедшие сутки число новых заражений в Штатах составило 63,6 тысячи человек, согласно недавней статистике университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели были зафиксированы рекордные 77 тысяч случаев. По данным ВОЗ, всего в мире считаются заболевшими коронавирусом более 14 миллионов человек.
Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Согласно ее данным, за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это стало 18-м снижением подряд.
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