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16 июля отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте
23:23 16.07.2020 |
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.23% (4 коп/л) до 17.91 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.31% (6 коп/л) до 18.89 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.52% (9 коп/л) до 16.73 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.91
|0.23
|1.48
|8.39
|Бензин А-95 евро
|18.89
|0.31
|1.81
|8.16
|Дизельное топливо евро
|16.73
|0.52
|0.87
|9.34
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС изменилась на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.51 грн/л, бензина А-95 евро — на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.17 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.46 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 июля 2020 г. подорожал на 0.10% (1.0 коп/л) до 11.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.51
|16.50
|0.06
|1.05
|Бензин А-95 евро
|23.17
|17.00
|0.08
|0.71
|Дизельное топливо Евро
|22.46
|16.50
|0.07
|0.72
|Сжиженный газ
|11.54
|9.99
|0.10
|0.89
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