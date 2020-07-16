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Бензины и ДТ 16 июля продолжают дорожать в рознице
13:03 16.07.2020 |
С 15 по 16 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 27 коп./л: бензин А-95 подорожал до 24,44 грн/л, А-92 - 23,42 грн, ДТ - 23,44 грн/л. В сети «Автопорт» все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-95 до 24,40 грн/л, А-92 и ДТ - до 23,80 грн/л.
На станциях житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. На 50-60 коп./л топливо подорожало в сети Marshal.
На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 15 коп./л, а бензины - на 12-15 коп./л (см. табл.). Mango подняло ценники на 60-70 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 78 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,42
|
0,27
|
24,44
|
0,27
|
23,44
|
0,27
|
Shell
|
22,49
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,29
|
0,00
|
20,29
|
0,00
|
19,24
|
0,08
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,30
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
20,80
|
0,00
|
Параллель
|
23,82
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Автопорт
|
23,80
|
0,40
|
24,40
|
0,40
|
23,80
|
0,40
|
Chipo
|
20,66
|
0,00
|
21,66
|
0,00
|
20,36
|
0,00
|
Фактор
|
19,20
|
0,30
|
20,20
|
0,30
|
18,10
|
0,20
|
Marshal
|
18,80
|
0,50
|
19,80
|
0,50
|
17,40
|
0,60
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
19,09
|
0,70
|
20,09
|
0,70
|
19,19
|
0,60
|
Motto
|
18,86
|
0,12
|
19,93
|
0,15
|
18,98
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
21,53
|
0,03
|
22,57
|
0,03
|
22,00
|
0,03
|
|
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