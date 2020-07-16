Бензины и ДТ 16 июля продолжают дорожать в рознице

С 15 по 16 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 27 коп./л: бензин А-95 подорожал до 24,44 грн/л, А-92 - 23,42 грн, ДТ - 23,44 грн/л. В сети «Автопорт» все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-95 до 24,40 грн/л, А-92 и ДТ - до 23,80 грн/л.

На станциях житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. На 50-60 коп./л топливо подорожало в сети Marshal.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 15 коп./л, а бензины - на 12-15 коп./л (см. табл.). Mango подняло ценники на 60-70 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 78 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 июля 2020 г., грн/л