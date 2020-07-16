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Нефть 16 июля дешевеет на итогах встречи ОПЕК+
15:06 16.07.2020 |
Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утреннюю негативную динамику на фоне итогов встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.25 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,69% - до 43,5 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,04% - до 40,77 доллара за баррель.
Трейдеры в четверг отыгрывают результаты заседания комитета министров по мониторингу ОПЕК+, по итогам которого было согласовано снижение сокращения добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле. При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.
"На рынке нефти все входит в норму. Нефтяные страны объявили о частичном снятии ограничений на добычу по мере восстановления спроса на нефть и появления признаков снижения переизбытка предложения", - отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюккер (Norbert Rücker), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Президент исследовательской компании Marketedge Co. Цутому Косуге (Tsutomu Kosuge) ожидает в свою очередь, что цены на нефть останутся ограничены диапазоном, поскольку "увеличение предложения со стороны стран ОПЕК+, вероятно, будет абсорбировано растущим спросом". "Я ожидаю, что цена нефти марки Brent будет держаться в диапазоне между 40,5-46,5 доллара за баррель в течение следующего месяца или около того", - сказал он и добавил, что рост напряженности в отношениях между США и Китаем может оказать давление на рыночные настроения.
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