Розничные цены на АЗС 15 июля продолжают расти

С 14 на 15 июля операторы АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» увеличила на 30 коп./л цены на бензины: А-95 подорожал до 20,29 грн/л, А-92 - до 19,29 грн/л. При этом цена на дизтопливо в сети в среднем выросла на 8 коп./л, до 19,17 грн/л. Розничная сеть UPG увеличила цену на ДТ на 40 коп./л, оставив без изменения цены на бензины.

На станциях «Параллели» все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-95 - до 24,82 грн/л, А-92 - 23,83 грн, ДТ - 23,82 грн/л.

Такие сети как BVS, Chipo, «Катрал» и Motto подняли ценники на бензин и ДТ на 10-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 75 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



