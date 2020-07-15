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Розничные цены на АЗС 15 июля продолжают расти
12:03 15.07.2020 |
С 14 на 15 июля операторы АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» увеличила на 30 коп./л цены на бензины: А-95 подорожал до 20,29 грн/л, А-92 - до 19,29 грн/л. При этом цена на дизтопливо в сети в среднем выросла на 8 коп./л, до 19,17 грн/л. Розничная сеть UPG увеличила цену на ДТ на 40 коп./л, оставив без изменения цены на бензины.
На станциях «Параллели» все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-95 - до 24,82 грн/л, А-92 - 23,83 грн, ДТ - 23,82 грн/л.
Такие сети как BVS, Chipo, «Катрал» и Motto подняли ценники на бензин и ДТ на 10-30 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 75 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 15 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,15
|
0,00
|
24,17
|
0,00
|
23,17
|
0,00
|
Shell
|
22,49
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,29
|
0,30
|
20,29
|
0,30
|
19,17
|
0,08
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,00
|
22,93
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,30
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
20,80
|
0,40
|
Параллель
|
23,82
|
0,50
|
24,82
|
0,50
|
23,82
|
0,50
|
BVS
|
21,39
|
0,10
|
22,39
|
0,10
|
21,69
|
0,00
|
Chipo
|
20,66
|
0,30
|
21,66
|
0,30
|
20,36
|
0,28
|
Катрал
|
20,19
|
0,10
|
21,17
|
0,10
|
19,17
|
0,10
|
Marshal
|
18,30
|
0,00
|
19,30
|
0,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
18,39
|
0,00
|
19,39
|
0,00
|
18,59
|
0,00
|
Motto
|
18,75
|
0,10
|
19,78
|
0,08
|
18,83
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
21,50
|
0,02
|
22,53
|
0,02
|
21,96
|
0,02
|
|
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