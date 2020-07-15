Нефть 15 июля дорожает на данных API о резком снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 43,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% - до 40,49 доллара за баррель.

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 миллиона баррелей. Эксперты же полагают, что запасы за неделю сократились только на 2,1 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Рынки также будут следить за новостями от ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится в среду в режиме вебинара. Участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к высвобождению около 2 миллионов баррелей в сутки с августа в рамках второго этапа сделки. Во вторник уже прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+.

"Рынки будут следить, будут ли продлены сокращения еще на один месяц, или же группа будет придерживаться первоначального плана и начнет ослабление сокращений. Большинство сигналов говорят о том, что это будет второй вариант, и большое внимание будет уделено соблюдению договоренностей и компенсационным сокращениям", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ING Economics.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.