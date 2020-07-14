Рада планирует усилить ответственность за незаконную торговлю горючим

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".

Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Законопроектом предлагается предусмотреть ответственность за оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия) в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для его реализации.

Другие нарушения правил торговли горючим влекут за собой наложение штрафа от 500 до 1000 НМДГ (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн).

Действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, или связанные с получением дохода в крупных размерах, смогут караться штрафом от 2000 до 5000 НМДГ (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн) с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для его реализации.

Предлагается предоставить право уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях должностным лицам Национальной полиции и Государственной фискальной службы изымать до принятия судом решения горючее, транспортные средства, емкости и оборудование, которые использовались во время незаконной реализации горючего, а также деньги, полученные в результате совершения правонарушения.

Дополнительно законопроектом предлагается ввести процессуальные механизмы, исключающие возможность злоупотребления судами, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, путем запрета передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение трудового коллектива (ст. 21 КУоАП) и закрытия дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения (ст . 22 КУоАП).

Кроме того, с целью учета баланса равенства сторон административно-деликтного производства и усовершенствования института апелляционного пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях законопроектом предлагается предоставить право апелляционного обжалования постановлений субъекту составления протокола об административном правонарушении.