Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада планирует усилить ответственность за незаконную торговлю горючим
15:22 14.07.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".
Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
Законопроектом предлагается предусмотреть ответственность за оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (кроме случаев применения принципа молчаливого согласия) в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для его реализации.
Другие нарушения правил торговли горючим влекут за собой наложение штрафа от 500 до 1000 НМДГ (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн).
Действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, или связанные с получением дохода в крупных размерах, смогут караться штрафом от 2000 до 5000 НМДГ (от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн) с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, используемых для его реализации.
Предлагается предоставить право уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях должностным лицам Национальной полиции и Государственной фискальной службы изымать до принятия судом решения горючее, транспортные средства, емкости и оборудование, которые использовались во время незаконной реализации горючего, а также деньги, полученные в результате совершения правонарушения.
Дополнительно законопроектом предлагается ввести процессуальные механизмы, исключающие возможность злоупотребления судами, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, путем запрета передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение трудового коллектива (ст. 21 КУоАП) и закрытия дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения (ст . 22 КУоАП).
Кроме того, с целью учета баланса равенства сторон административно-деликтного производства и усовершенствования института апелляционного пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях законопроектом предлагается предоставить право апелляционного обжалования постановлений субъекту составления протокола об административном правонарушении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.о.главы НБУ Рожкова: Банки не выдержат дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет
ТОП-НОВОСТИ
|Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
|Какой закон об игорном бизнесе приняла Рада
|Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла за основу законопроект об электронной розничной торговле лекарствами
|Рада приняла обновленный законопроект о нотариате
|Рада одобрила ужесточение наказание за угон авто
|Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
|Украина обновила рекорд по экспорту рапса
|Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома
Это интересно
|Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»
|Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
|Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением
|Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback