Региональные сети 14 июля повысили цены на ДТ и бензины

С 13 по 14 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Столичная сеть АЗК KLO подняла ценник на бензин марки А-95 на 40 коп./л, до 22,99 грн/л, А-92 в сети подорожал на 50 коп./л, до 21,99 грн/л. В сети «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 19,45 грн/л, А-92 - до 18,45 грн/л.

Харьковская сеть «Овис» подняла цены на все виды топлива на 60 коп./л. На станциях житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 40 коп./л, ДТ - на 10 коп./л. На 20 коп./л дизтопливо подорожало в сети Prime.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 2 коп./л, а бензины - на 10 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



