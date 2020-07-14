«Приват» 13 июля повысил цены на автогаз

В период с 10 по 13 июля ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15 коп./л, до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Донецкой и Полтавской областях, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,55 до 10,95 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-25 коп./л.

В сети KLO автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л. Сети АЗК «БРСМ-Нафта», «Татнефть», Marshal, ZOG и Motto повысили цены в среднем на 10-20 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 13 июля выросла на 5 коп./л, до 11,52 грн/л.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 13 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) - с 8,22 до 11,52 грн/л.

По состоянию на 10 июля средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 18 680 грн/т.



