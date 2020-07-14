Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 06:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Приват» 13 июля повысил цены на автогаз
16:00 13.07.2020 |
В период с 10 по 13 июля ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15 коп./л, до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Донецкой и Полтавской областях, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,55 до 10,95 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10-25 коп./л.
В сети KLO автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л. Сети АЗК «БРСМ-Нафта», «Татнефть», Marshal, ZOG и Motto повысили цены в среднем на 10-20 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 13 июля выросла на 5 коп./л, до 11,52 грн/л.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 13 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) - с 8,22 до 11,52 грн/л.
По состоянию на 10 июля средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 18 680 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 на 13 июля грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,06
|
0,00
|
WOG
|
12,07
|
0,00
|
Авиас
|
10,92
|
0,15
|
Укрнафта
|
10,98
|
0,15
|
AMIC
|
11,41
|
0,00
|
Shell
|
11,79
|
0,00
|
SOCAR
|
12,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,77
|
0,09
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
KLO
|
11,99
|
0,10
|
UPG
|
11,20
|
0,00
|
Параллель
|
11,95
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,52
|
0,15
|
Chipo
|
11,14
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,59
|
0,00
|
Marshal
|
11,30
|
0,20
|
SUN OIL
|
11,32
|
0,00
|
ZOG
|
11,69
|
0,10
|
Motto
|
11,40
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
11,52
|
0,05
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
|Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий
|Рада поддержала в 1-м чтении законопроект о продаже э/э «Энергоатомом» по долгосрочным договорам
|Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения
|Рада одобрила законопроект о расширении помощи по частичной безработице
|«Приват» 13 июля повысил цены на автогаз
Это интересно
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback
|Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental