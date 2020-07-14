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Украина в I пол.-2020 снизила импорт нефтепродуктов на 7,6%
12:52 13.07.2020 |
Украина в январе-июне 2020 года импортировала 3 млн 575,237 тыс. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (3 млн 868,658 тыс. тонн), передает Энергореформа.
По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $1 млрд 610,259 млн, что на 34,4% меньше, чем в первом полугодии 2019 года ($2 млрд 454,347 млн).
Из РФ в первом полугодии-2020 импортировано топливо на $626,859 млн (доля - 38,93%), Беларуси - на $498,744 млн (30,97%), Литвы - на $215,93 млн (13,41%), других стран - на $268,726 млн (16,69%).
Кроме того, Украина экспортировала 116,293 тыс. тонн (-63,6% к январю-июню-2019) нефтепродуктов на общую сумму $59,148 млн (-60,1%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $13,453 млн, Венгрии - $7,143 млн, Ирландии - $4,107 млн, других стран - $34,446 млн.
Как сообщала Энергореформа, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала - на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 - на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, в 2013 - на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 - на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 - на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 - на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 - на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, в 2018 - на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн, в 2019 - на $5 млрд 315,758 млн и $267,073 млн.
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