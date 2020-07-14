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Розничные операторы 13 июля повысили цены на бензин и ДТ на 20–30 коп
12:36 13.07.2020 |
Ряд операторов АЗС 13 июля повысили розничные цены на 20-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
На 30 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell: бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, А-92 - до 22,49 грн/л, ДТ - до 23,20 грн/л. На станциях UPG, «БРСМ-Нафта» и BVS все виды топлива подорожали на 20 коп./л.
В сети «Автотранс» подорожали в среднем на 20 коп./л только бензины - А-95 до 22,93 грн/л, А-92 - до 21,93 грн/л.
На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 8 коп./л, а бензины - на 18-32 коп./л. «Катрал», «Овис» и «Параллель» повысили цены на 10-55 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 13 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,93
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Shell
|
22,49
|
0,30
|
24,00
|
0,30
|
23,20
|
0,30
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,99
|
0,20
|
19,99
|
0,20
|
19,09
|
0,19
|
Glusco
|
21,65
|
0,00
|
23,65
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
Автотранс
|
21,93
|
0,20
|
22,93
|
0,20
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
21,49
|
0,00
|
22,59
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,30
|
0,20
|
22,30
|
0,20
|
20,40
|
0,20
|
Параллель
|
23,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
BVS
|
21,29
|
0,20
|
22,29
|
0,20
|
21,69
|
0,10
|
Chipo
|
20,36
|
0,00
|
21,36
|
0,00
|
20,08
|
0,00
|
Катрал
|
20,09
|
0,10
|
21,07
|
0,10
|
19,07
|
0,20
|
Овис
|
20,52
|
0,54
|
21,00
|
0,48
|
19,50
|
0,54
|
SUN OIL
|
20,88
|
0,00
|
21,88
|
0,00
|
20,49
|
0,00
|
Mango
|
18,39
|
0,00
|
19,39
|
0,00
|
18,59
|
0,00
|
Motto
|
18,55
|
0,32
|
19,60
|
0,18
|
18,75
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
21,46
|
0,02
|
22,49
|
0,02
|
21,93
|
0,02
|
|
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