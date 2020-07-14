Розничные операторы 13 июля повысили цены на бензин и ДТ на 20–30 коп

Ряд операторов АЗС 13 июля повысили розничные цены на 20-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

На 30 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell: бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, А-92 - до 22,49 грн/л, ДТ - до 23,20 грн/л. На станциях UPG, «БРСМ-Нафта» и BVS все виды топлива подорожали на 20 коп./л.

В сети «Автотранс» подорожали в среднем на 20 коп./л только бензины - А-95 до 22,93 грн/л, А-92 - до 21,93 грн/л.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 8 коп./л, а бензины - на 18-32 коп./л. «Катрал», «Овис» и «Параллель» повысили цены на 10-55 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 13 июля 2020 г., грн/л