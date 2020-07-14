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Снижение цен на нефть 13 июля ускорилось в ожидании встреч ОПЕК+ и на опасениях вокруг COVID-19
13:55 13.07.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили темпы снижения в ожидании встреч ОПЕК+ и на опасениях вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.31 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,46% - до 42,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,82% - до 39,81 доллара за баррель. Утром в понедельник снижение цен не превышало 1%.
В центре внимания нефтяного рынка на текущей неделе находятся предстоящие встречи комитетов ОПЕК+. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля - министерского мониторингового комитета (JMMC). Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, при этом общего консенсуса пока нет.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
"Они (ОПЕК+ - ред.) проделали хорошую работу по повышению цен до отметок, ожидавшихся в среднесрочной перспективе, поэтому они должны быть очень осторожны, чтобы не разрушить настроения", - приводит агентство Рейтер комментарий менеджера по нефтяным рискам Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan).
Кроме того, инвесторов продолжает беспокоить распространение коронавируса в мире, в том числе в США, что является негативным фактором для мировой экономики и спроса на нефть. Университет Джонса Хопкинса сообщил в воскресенье, что в США выявлено более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались.
Похоже, что не помогают ценам на нефть и новости с Ближнего Востока. Представитель вооруженных сил хуситов заявил в понедельник об ударе по нефтяному объекту в промышленной зоне Джизана на территории Саудовской Аравии. Кроме того, Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) в воскресенье вновь объявила форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, который был снят только 10 июля.
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