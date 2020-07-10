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За неделю (с 3 по 10 июля) розничные цены на бензин и ДТ выросли на 30 коп
12:06 10.07.2020 |
За неделю (с 3 по 10 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы «Приват», которая по состоянию на утро 10 июля так и не отреагировала на июльский рост цен.
Большинство операторов - ОККО, WOG, Amic, Socar, БРСМ, «Параллель» за неделю увеличили цены на 50 коп./л.
Сеть Glusco, которая на предыдущей неделе воздержалась от повышения цен, на текущей (3-10 июля) повысила цены сразу на 1,1 грн/л по бензину А-95 и ДТ и на 2 грн/л на А-92. Отметим, что компания снизила нетипичный для украинского рынка спред между ценами на бензины А-92 и А-95 с 3 грн/л до 2 грн/л.
На 70-80 коп./л цены за неделю повысила сеть UPG (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 10 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
10 июл
|
Изм. к
3 июл
|
10 июл
|
Изм. к
3 июл
|
ОККО
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
WOG
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,93
|
0,49
|
23,95
|
0,49
|
22,95
|
0,49
|
Shell
|
22,19
|
0,55
|
23,70
|
0,55
|
22,90
|
0,55
|
SOCAR
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
18,79
|
0,50
|
19,79
|
0,50
|
18,90
|
0,64
|
Glusco
|
21,65
|
2,00
|
23,65
|
1,10
|
22,65
|
1,10
|
Автотранс
|
21,73
|
0,30
|
22,73
|
0,30
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
21,49
|
0,50
|
22,59
|
0,60
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,10
|
0,80
|
22,10
|
0,80
|
20,20
|
0,70
|
Параллель
|
23,32
|
0,50
|
24,32
|
0,50
|
23,32
|
0,50
|
BVS
|
21,09
|
0,10
|
22,09
|
0,10
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
20,36
|
0,60
|
21,36
|
0,60
|
20,08
|
0,58
|
Укр-Петроль
|
20,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
Marshal
|
18,30
|
0,30
|
19,30
|
0,30
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
20,88
|
1,00
|
21,88
|
1,00
|
20,49
|
1,00
|
Mango
|
18,39
|
0,40
|
19,39
|
0,40
|
18,59
|
0,70
|
Motto
|
18,23
|
0,30
|
19,41
|
0,28
|
18,66
|
0,55
|
Средняя цена в Украине:
|
21,43
|
0,30
|
22,47
|
0,29
|
21,91
|
0,29
|
|
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