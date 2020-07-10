За неделю (с 3 по 10 июля) розничные цены на бензин и ДТ выросли на 30 коп

За неделю (с 3 по 10 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы «Приват», которая по состоянию на утро 10 июля так и не отреагировала на июльский рост цен.

Большинство операторов - ОККО, WOG, Amic, Socar, БРСМ, «Параллель» за неделю увеличили цены на 50 коп./л.

Сеть Glusco, которая на предыдущей неделе воздержалась от повышения цен, на текущей (3-10 июля) повысила цены сразу на 1,1 грн/л по бензину А-95 и ДТ и на 2 грн/л на А-92. Отметим, что компания снизила нетипичный для украинского рынка спред между ценами на бензины А-92 и А-95 с 3 грн/л до 2 грн/л.

На 70-80 коп./л цены за неделю повысила сеть UPG (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



