Финансовые новости
- |
- 09.07.20
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза 9 июля достигла 11,45 грн/л
13:26 09.07.2020 |
Розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 5-10 коп./л., свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 10,76-10,82 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Хмельницкой области, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,70 до 11,10 грн/л, и в Донецкой (+ 35 коп./л). В остальных регионах продукт подорожал на 10-30 коп./л.
В сети KLO автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 грн/л. Сети АЗК Chipo, ZOG, Marshal и Mango повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», средняя цена автогаза 9 июля выросла на 3 коп./л, до 11,44 грн/л.
Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 9 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,22 грн/л) - с 8,22 до 11,29 грн/л.
По состоянию на 8 июля средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 17 980 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 на 9 июля грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,06
|
0,00
|
WOG
|
12,07
|
0,00
|
Авиас
|
10,76
|
0,10
|
Укрнафта
|
10,82
|
0,11
|
AMIC
|
11,41
|
0,00
|
Shell
|
11,79
|
0,00
|
SOCAR
|
12,18
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,59
|
0,00
|
Glusco
|
11,40
|
0,00
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
KLO
|
11,89
|
0,10
|
UPG
|
11,20
|
0,00
|
Параллель
|
11,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,49
|
0,00
|
Chipo
|
11,14
|
0,04
|
ZOG
|
11,59
|
0,10
|
Marshal
|
11,10
|
0,10
|
SUN OIL
|
11,23
|
0,00
|
Mango
|
10,99
|
0,09
|
Motto
|
11,31
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
11,44
|
0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»
ТОП-НОВОСТИ
|Явка с повинной Зеленского
|Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО
|Призрак Колесниченко-Кивалова: Зачем у Зеленского заговорили про отдельный закон для защиты русского языка
|ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Явка с повинной Зеленского
|Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат
|В Минфине отчитались об использовании средств из COVID-фонда
|Выплаты Фонда соцстраха за полгода выросли на более чем 17%
|Объем частных денежных переводов в Украину в мае-2020 сократился на 20,7% к маю-2019 – НБУ
|Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский
|Нефть 9 июля торгуется без единой динамики на данных о запасах в США и опасениях вокруг COVID-19
Это интересно
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5