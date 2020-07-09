Средняя цена автогаза 9 июля достигла 11,45 грн/л

Розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 5-10 коп./л., свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 коп./л, до 10,76-10,82 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Хмельницкой области, где группа увеличила цены на 40 коп./л - с 10,70 до 11,10 грн/л, и в Донецкой (+ 35 коп./л). В остальных регионах продукт подорожал на 10-30 коп./л.

В сети KLO автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 грн/л. Сети АЗК Chipo, ZOG, Marshal и Mango повысили цены в среднем на 5-10 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», средняя цена автогаза 9 июля выросла на 3 коп./л, до 11,44 грн/л.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 9 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,22 грн/л) - с 8,22 до 11,29 грн/л.

По состоянию на 8 июля средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 17 980 грн/т.



