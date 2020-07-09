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Розничные цены на бензин и ДТ 9 июля продолжили рост
11:25 09.07.2020 |
Ряд операторов АЗС повысили розничные цены на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
9 июля на 50 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell. На станциях Chipo топливо подорожало в среднем на 30 коп./л.
На 10 коп./л стоимость бензинов повысила BVS («Надежда»), оставив цены на ДТ на прежнем уровне.
На станциях Mango дизтопливо подорожало на 10 коп./л, а сеть «Фактор» на 20 коп./л повысила цены на все виды топлива.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. За этот период розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 40 коп./л.
По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 8 на 9 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
9 июл
|
Изм.
|
9 июл
|
Изм.
|
9 июл
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,73
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
Shell
|
22,14
|
0,49
|
23,64
|
0,49
|
22,84
|
0,49
|
SOCAR
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,49
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
18,82
|
0,00
|
Glusco
|
20,05
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,10
|
0,00
|
22,10
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
Параллель
|
23,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
BVS
|
21,09
|
0,10
|
22,09
|
0,10
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
20,36
|
0,30
|
21,36
|
0,30
|
20,08
|
0,28
|
Кворум
|
21,00
|
0,00
|
22,10
|
0,00
|
21,85
|
0,40
|
Фактор
|
18,50
|
0,20
|
19,50
|
0,20
|
17,80
|
0,20
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
18,39
|
0,00
|
19,39
|
0,00
|
18,59
|
0,10
|
Motto
|
18,18
|
0,00
|
19,38
|
0,00
|
18,56
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,35
|
0,02
|
22,41
|
0,02
|
21,86
|
0,02
|
|
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