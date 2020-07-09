Розничные цены на бензин и ДТ 9 июля продолжили рост

Ряд операторов АЗС повысили розничные цены на 20-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

9 июля на 50 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell. На станциях Chipo топливо подорожало в среднем на 30 коп./л.

На 10 коп./л стоимость бензинов повысила BVS («Надежда»), оставив цены на ДТ на прежнем уровне.

На станциях Mango дизтопливо подорожало на 10 коп./л, а сеть «Фактор» на 20 коп./л повысила цены на все виды топлива.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. За этот период розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 40 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л

Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



