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Запасы более дешевого ресурса помогли заправщикам сдержать рост цен
09:14 09.07.2020 |
В Украине дорожают все виды автомобильного топлива. Если бы не ранее сделанные нефтетрейдерами запасы, рост цен мог бы быть еще больше.
В частности, согласно данным "Консалтинговой группы "А-95", если сравнивать цены 9 июня и 8 июля этого года, ценник на украинских заправках изменился следующим образом:
* "95-й" бензин вырос в цене с 21,88 до 22,39 грн/л;
* дизель - с 21,32 до 21,83 грн;
* автогаз - с 10,65 до 11,41 грн.
Это средние цены по стране (у премиальных сетей цены, ясное дело, выше, но и там рост цен, как говорится, налицо).
Причины роста цен
Первоочередными причинами удорожания горючего эксперты называют рост цен на мировом рынке за последние два месяца.
"С апреля нефть и нефтепродукты подорожали в 2,5-3 раза, тогда как в Украине цены на АЗС были стабильными. К слову, это наглядно иллюстрирует тот факт, что вопреки расхожему мнению о быстром повышении и медленном снижении рост цен тоже происходит постепенно", - рассказал UBR.ua директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Цены в оптовом сегменте зависят от цен внешнего рынка и курса гривны к доллару и евро (акцизы насчитывают именно в евро). В свою очередь, цены на АЗС зависят от уровня оптовых цен.
"С мая по июль цена внешнего рынка в среднем повысились на 30% (с $303/т в мае-июне до $392/т в июне-июле). В свою очередь, оптовые цены на "пятый" бензин за тот же период выросли с 18 000 грн/т до 24 000 грн/т и, соответственно, на ДТ с 15 500 грн/т до 19 660 грн/т. В процентном соотношении: на 33,7% по А-95 и 26,7% - по ДТ. Таким образом, были созданы предпосылки для подорожания топлив в рознице на 0,92 грн/литр по обоим продуктам, если считать по средним ценам за периоды май-июнь к июнь-июль", - отметил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.
При этом показательно, говорит эксперт, что за тот же период (май-июль) розничные цены в среднем выросли только на 2,4%: с 21,86 грн/л до 22,39 грн/л по А-95 и с 21,31 грн/л до 21,82 грн/л - по ДТ.
"Фактически, в среднем по стране и на бензины, и на дизтопливо цены выросли всего на 0,52 грн/литр, что обусловлено большими запасами моторных топлив в сетях, приобретенных в период низких цен и антивирусных мероприятий", - добавил Леонид Косянчук.
Запаслись впрок
Хранилища украинских нефтетрейдеров переполнены бензином и дизелем. Как говорится в исследовании "Консалтинговой группы А-95", баланс рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива (совокупность производства, импорта и экспорта) по итогам I полугодия 2020 г. показал ощутимый рост, что в условиях падения спроса указывает на большие запасы ресурса у участников рынка.
"Мы оцениваем запасы дизельного топлива в рекордные 350-400 тыс. т, бензина - около 150-180 тыс. т. Эти запасы были сформированы в период низких цен и обеспечили ценовую стабильность в мае, июне и продолжают сдерживать рост цен для потребителей, несмотря на более чем двукратный рост закупочных цен на нефть и основные виды нефтепродуктов за этот период", - отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
По данным аналитиков, за указанный период баланс рынка бензина вырос на 13%, до 1,05 млн т. Этот прирост был полностью обеспечен увеличением производства заводом "Укртатнафта" с 362 до 491 тыс. т соответственно в первом полугодии 2019-2020 гг. В свою очередь, Шебелинский ГПЗ снизил выпуск бензина на 11%, до 72,3 тыс. т.
Импорт остался на прошлогоднем уровне - 482 тыс. т. Основными источниками по-прежнему остаются Беларусь (358 тыс. т или 34% рынка) и Литва (120 тыс. т или 11% рынка).
Баланс рынка дизтоплива в I полугодии увеличился на 8,6%, до 3,42 млн т. Из этого объема украинские НПЗ обеспечили 16% поставок (+4,2 п. п.), импорт - 84% (-4,2 п. п.).
В целом за первое полугодие импорт вырос на 3,4% (с 2,77 до 2,86 млн т). Крупнейший объем остается за Россией, хотя он и сократился в 2020-м на 6,4% - до 38% рынка, с 1,39 до 1,3 млн т.
Высокие объемы российского импорта вызваны прежде всего срывом поставок дизтоплива из Беларуси в первом квартале этого года из-за недозагрузки белорусских НПЗ.
По итогам полугодия они поставили в Украину на 24% меньше ресурса, чем за аналогичный период прошлого года - 794 тыс. т. Доля белорусского топлива на нашем рынке уменьшилась с 33% до 23,2%.
Снижение импорта из России и Беларуси частично компенсировали литовскими поставками (+70%) - за первое полугодие завели 309 тыс. т (9% рынка), а также за счет почти трехкратного увеличения морских поставок - рост до 431 тыс. т (12,6% рынка).
Выпуск дизельного топлива украинскими НПЗ в I полугодии этого года увеличился на 46%, до 558 тыс. т. Из них Кременчугский НПЗ оценочно произвел 521 тыс. т (+53% к аналогичному периоду 2019-го), а Шебелинский завод - 38 тыс. т (-11%).
Согласно оценкам экспертов, в I полугодии 2020-го доля украинских НПЗ в балансе бензинов выросла с 46% до 54%, а импорта соответственно снизилась с 54% в 2019-м до 46% в 2020-м. В свою очередь доля импорта дизельного топлива снизилась до 84%, а украинских НПЗ - выросла до 16%.
Когда и на сколько еще подорожает
Вместе с этим предпосылки для роста цен все еще остаются, учитывая уменьшающиеся запасы более дешевых нефтепродуктов, и их замещение более дорогим ресурсом.
"Если не произойдет резкого падения цен на европейском рынке, то остается еще "запас" для экономически обоснованного подорожания приблизительно на 0,4-0,5 грн/литр. Опять же, при достаточно большой марже, которая сегодня сохраняется в сетях, совсем не факт, что эту "недоимку" все постараются использовать: возможно, выгоднее будет просто не потерять объемы продаж, которые всегда уменьшаются после очередного, даже незначительного повышения цен", - заметил Леонид Косянчук.
Другие эксперты также советуют готовиться к росту цен на заправках, но при этом отмечают, что подорожание к концу месяца может быть еще выше. Прежде всего, это касается бензина и дизеля.
"Я вижу потенциал роста до конца июля в размере 1 грн/л по бензину и ДТ. По сжиженному газу пока предпосылок для роста нет", - спрогнозировал нам Сергей Куюн.
Заправщиков выручают путешественники
Пока что изменение цен незначительны, поэтому не оказывают никакого влияния на спрос, говорят эксперты.
Здесь больше важна активизация населения в отпускной период - продажи заметно выросли.
"Высокий спрос также продиктован невозможностью выехать на летний отдых за рубеж. В этой связи люди вынуждены искать места для отдыха внутри страны, тем самым генерируя спрос на топливо", - говорит Сергей Куюн.
Правда, рост спроса фиксируют не все заправщики, отмечая, что раньше, когда не было таких жестких антивирусных ограничений, период с мая по сентябрь всегда считался "золотым периодом" потребления. Сейчас же все намного скромнее.
"К сожалению, в этом году ни май, ни июнь не порадовали нас традиционным резким ростом потребления. Оставшиеся июль и август тоже как-то не располагают к оптимизму", - говорит Леонид Косянчук.
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