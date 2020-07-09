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Розничные цены топлива имеют потенциал роста еще на 1 грн/л — эксперт
17:50 08.07.2020 |
Потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
«Ожидаем, что до конца июля цены продолжат рост, потенциал до 1 грн/л», - пишет эксперт.
По его словам, основным катализатором роста цен на нефтепродукты является рост мировых цен на нефть. «С 21 апреля, когда в Европе был отмечен минимум цен на нефть - 13,2 долл. за баррель - она подорожала до 43,5 долл. или в три раза», - отмечает он.
В то же время, по словам директора «А-95», оптовые цены на дизельное топливо 27 апреля составляла $159/т, сегодня - $373/т (рост в 2,3 раза).
«Между тем за прошедших два месяца стоимость топлива на украинских АЗС оставалось неподвижной. И лишь в начале июля, когда розничная маржа сократилась до минимальных за последние два года значений, ценники начали понемногу ползти вверх. Как видим, и растут, и падают топливные цены далеко не сразу и не по любому поводу», - пишет С.Куюн.
По его мнению, все эти два месяца цены сдерживались дешевыми запасами нефтепродуктов, обильно закупленных игроками рынка. По оценкам «Консалтинговой группы А-95», на сегодня в стране сформированы рекордные запасы дизельного топлива (350-400 тыс. т) и бензина (150-180 тыс. т).
«Но запасы понемногу исчерпываются, им на смену приходит более дорогая закупка. Переживаний доставил недавний скачек курса, но ситуация уже вернулась в исходную точку, так что можно сказать пронесло», - резюмировал эксперт.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. За этот период розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 40 коп/л.
Напомним, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
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