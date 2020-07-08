Сеть АЗС SOCAR 8 июля повысила цены на бензины и дизтопливо на 50 коп

Цены на бензин А-92 и ДТ в сети SOCAR увеличились до 24,99 грн/л, на А-95 - до 25,99 грн/л.

Ривненская сеть «Олас» повысила цены на бензины на 90 коп./л, ДТ - на 30 коп./л. Также на 30 коп./л, до 18,82 грн/л подорожало дизтопливо на станциях «БРСМ-Нафта».

Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango и Motto (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.