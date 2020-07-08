Финансовые новости
- |
- 08.07.20
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 8 июля на данных API о запасах в США
08:27 08.07.2020 |
Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35% — до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% — до 40,45 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.
Инвесторы также обратили внимание на доклад минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.
Кроме того, во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться.
"Ожидания, что ОПЕК и союзники будут смягчать сокращение добычи нефти с августа… добавили давления (на цены — ред.)", — сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский заявил, что нечаянно не внес 5,1 млн грн за проданные и заново купленные ОВГЗ. Что это значит?
|Киевсовет признал политические репрессии против Порошенко: Что будет дальше
|Рада готовится принять противоречивый закон о медиа, который является таким же репрессивным, как и предыдущий вариант
|Команда Нацбанка заявила о травле и шантаже
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за 6 мес. сократила экспорт электроэнергии на 12,3%
|Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв - министр экономики
|Энергоатом предлагает продавать до 40% электроэнергии АЭС по двусторонним договорам
|Сеть АЗС SOCAR 8 июля повысила цены на бензины и дизтопливо на 50 коп
|6000 грн за подозрения. Зачем придумали новый налог для мелких фермеров
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.07.20
Это интересно
|США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна
|На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления
|В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180
|Доходы PUBG Mobile измеряются миллиардами
|В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм