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В мелком опте 7 июля цены менялись разнонаправленно
23:15 07.07.2020 |
07 июля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.73% (13 коп/л) до 17.53 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.31% (6 коп/л) до 18.42 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.10% (-2 коп/л) до 16.59 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.53
|0.73
|4.18
|9.47
|Бензин А-95 евро
|18.42
|0.31
|3.83
|8.70
|Дизельное топливо евро
|16.59
|-0.10
|6.41
|9.65
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