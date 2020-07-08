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Рост розничных цен на бензин и ДТ 7 июля продолжается
12:32 07.07.2020 |
Сети АЗС ОККО, UPG и «Авантаж7» повысили цены на бензины и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены на бензин А-92 и ДТ в сети ОККО повысились до 24,49 грн/л, на А-95 - до 25,49 грн/л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на АЗС WOG, где топливо на 50 коп./л подорожало накануне.
Розничная сеть UPG после вчерашнего повышения на 30 коп./л, подняла цены на топливо еще на 50 коп./л.
На станциях «Авантаж7» бензин А-95 и ДТ подорожали до 18,45 грн/л, А-92 - до 17,45 грн/л.
Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango, Motto, Chipo, «Укр-Петроль» и др (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 6 на 7 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
7 июл
|
Изм.
|
7 июл
|
Изм.
|
7 июл
|
Изм.
|
ОККО
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
WOG
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,73
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
Shell
|
21,64
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
SOCAR
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,49
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
18,52
|
0,00
|
Glusco
|
20,05
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,95
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
21,10
|
0,50
|
22,10
|
0,50
|
20,20
|
0,40
|
Параллель
|
23,32
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
Рур груп
|
21,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
22,49
|
0,50
|
Chipo
|
20,06
|
0,30
|
21,06
|
0,30
|
19,80
|
0,30
|
Укр-Петроль
|
20,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
Авантаж 7
|
17,45
|
0,50
|
18,45
|
0,50
|
18,45
|
0,50
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
18,39
|
0,10
|
19,39
|
0,10
|
18,29
|
0,10
|
Motto
|
18,13
|
0,07
|
19,33
|
0,07
|
18,36
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
21,33
|
0,07
|
22,38
|
0,07
|
21,82
|
0,08
|
|
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