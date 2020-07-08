Рост розничных цен на бензин и ДТ 7 июля продолжается

Сети АЗС ОККО, UPG и «Авантаж7» повысили цены на бензины и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на бензин А-92 и ДТ в сети ОККО повысились до 24,49 грн/л, на А-95 - до 25,49 грн/л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на АЗС WOG, где топливо на 50 коп./л подорожало накануне.

Розничная сеть UPG после вчерашнего повышения на 30 коп./л, подняла цены на топливо еще на 50 коп./л.

На станциях «Авантаж7» бензин А-95 и ДТ подорожали до 18,45 грн/л, А-92 - до 17,45 грн/л.

Продолжили повышать цены и розничные операторы, работающие под брендами Mango, Motto, Chipo, «Укр-Петроль» и др (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



