Началась вторая волна повышения розничных цен на бензин и дизтопливо

Сети АЗС WOG и Glusco за выходные (3-6 июля) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 40-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 коп./л - до 24,49 грн/л за А-92 и ДТ и 25,49 грн/л за бензин марки А-95. На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 коп./л.

Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 коп./л, до 20,35 грн/л за А-92, 24,35 грн/л за А-95 и 22,35 грн/л за ДТ. Glusco на предыдущей неделе в отличие от большинства сетей цены не меняла.

Также за выходные на 30 коп./л выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.

«БРСМ-Нафта» за выходные повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ - на 25 коп./л. (см. табл.)

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.



