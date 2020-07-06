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Началась вторая волна повышения розничных цен на бензин и дизтопливо
11:30 06.07.2020 |
Сети АЗС WOG и Glusco за выходные (3-6 июля) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 40-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 коп./л - до 24,49 грн/л за А-92 и ДТ и 25,49 грн/л за бензин марки А-95. На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 коп./л.
Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 коп./л, до 20,35 грн/л за А-92, 24,35 грн/л за А-95 и 22,35 грн/л за ДТ. Glusco на предыдущей неделе в отличие от большинства сетей цены не меняла.
Также за выходные на 30 коп./л выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.
«БРСМ-Нафта» за выходные повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ - на 25 коп./л. (см. табл.)
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 3 на 6 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
WOG
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,73
|
0,29
|
23,75
|
0,29
|
22,75
|
0,29
|
Shell
|
21,64
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
SOCAR
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,49
|
0,20
|
19,49
|
0,20
|
18,52
|
0,25
|
Glusco
|
20,05
|
0,40
|
22,95
|
0,40
|
21,95
|
0,40
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
20,60
|
0,30
|
21,60
|
0,30
|
19,80
|
0,30
|
Параллель
|
23,32
|
0,50
|
24,32
|
0,50
|
23,32
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
19,70
|
0,20
|
20,70
|
0,20
|
20,20
|
0,20
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,50
|
0,00
|
Автопорт
|
23,40
|
0,50
|
24,00
|
0,50
|
23,40
|
0,50
|
Marshal
|
18,00
|
0,00
|
19,00
|
0,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
18,29
|
0,30
|
19,29
|
0,30
|
18,19
|
0,30
|
Motto
|
18,06
|
0,13
|
19,26
|
0,13
|
18,23
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
21,25
|
0,12
|
22,31
|
0,12
|
21,75
|
0,12
|
|
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