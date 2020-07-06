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Нефть дорожает 6 июля на волне общего оптимизма на рынках
13:45 06.07.2020 |
Цены на нефть в понедельник днем растут, инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы восстановления экономики от последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.19 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,45% - до 43,43 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,39% - до 40,81 доллара за баррель.
Несмотря на рост случаев коронавируса в США и ряде других стран, в понедельник на мировых рынках преобладают оптимистичные настроения, вызванные надеждами на постепенное восстановление мировой экономики после COVID-19. Позднее участники рынка ожидают данные по деловой активности в сфере услуг США в июне, в которых надеются увидеть информацию о состоянии крупнейшей мировой экономики.
"В то время как риски со стороны спроса оказывают давление на цены, хорошая дисциплина ОПЕК+ оказывает поддержку", - отметил агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), имея в виду выполнение странами альянса соглашения по сокращению добычи.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на сообщение о том, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco подняла цены на все сорта своей нефти с поставкой в августе.
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