Июль начался 5%-м ростом оптовых цен ДТ

С начала июля оптовые цены на дизельное топливо повысились в среднем на 85 коп./л (на 5%), до 16,50 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95».

Цены на бензовозные нормы на основных базисах оптовой торговли стали расти еще 1 июля на ожиданиях повышения июльских котировок.

В среду, 1 июля, спотовые цены на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском повысились сразу на 1 грн/л - с 15,35 до 16,35 грн/л. При этом на остальных базисах в первый день июля рост цены оказался более умеренным. Так, на нефтебазах в соседнем Коростене в тот день цены повысились всего на 20 коп./л - с 15,00 до 15,20 грн/л, Кременчугский НПЗ повысил на 15 коп./л - с 15,30 до 15,45 грн/л, цены в портах также поднялись в пределах 10-30 коп./л.

Но в четверг, 2 июля, цены в Коростене, на Кременчугском заводе и в портах выросли еще на 40-50 коп./л. Дополнительным фактором для роста цены стало резкое ослабление гривни на межбанковских торгах на фоне заявления главы Нацбанка об отставке.

Именно этот фактор, по мнению трейдеров, стал основным для повышения цен 3 июля, в пятницу.

Так, 3 июля «Укртатнафта» подняла цены на Кременчугском НПЗ на 40 коп./л, до 16,25 грн/л, ДТ с отгрузкой из Одессы подорожало до 16,00 грн/л. На нефтебазах в Коростене и Новограде-Волынском цены на ДТ повысились еще на 10-20 коп./л.

Стоимость ДТ в крупнооптовом сегменте с начала месяца повысилась на 1030 грн/т (5,6%), до 19 450 грн/т.

Напомним, в течение июня цены ДТ в мелком опте выросли на 6% (на 90 коп./л) - с 14,75 грн/л на начало месяца, до 15,65 грн/л. В крупном опте стоимость ДТ за прошедший месяц повысилась на 8,5% (на 1450 грн/т), до 18 420 грн/т.

