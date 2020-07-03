Финансовые новости
- |
- 03.07.20
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Июль начался 5%-м ростом оптовых цен ДТ
16:01 03.07.2020 |
С начала июля оптовые цены на дизельное топливо повысились в среднем на 85 коп./л (на 5%), до 16,50 грн/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95».
Цены на бензовозные нормы на основных базисах оптовой торговли стали расти еще 1 июля на ожиданиях повышения июльских котировок.
В среду, 1 июля, спотовые цены на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском повысились сразу на 1 грн/л - с 15,35 до 16,35 грн/л. При этом на остальных базисах в первый день июля рост цены оказался более умеренным. Так, на нефтебазах в соседнем Коростене в тот день цены повысились всего на 20 коп./л - с 15,00 до 15,20 грн/л, Кременчугский НПЗ повысил на 15 коп./л - с 15,30 до 15,45 грн/л, цены в портах также поднялись в пределах 10-30 коп./л.
Но в четверг, 2 июля, цены в Коростене, на Кременчугском заводе и в портах выросли еще на 40-50 коп./л. Дополнительным фактором для роста цены стало резкое ослабление гривни на межбанковских торгах на фоне заявления главы Нацбанка об отставке.
Именно этот фактор, по мнению трейдеров, стал основным для повышения цен 3 июля, в пятницу.
Так, 3 июля «Укртатнафта» подняла цены на Кременчугском НПЗ на 40 коп./л, до 16,25 грн/л, ДТ с отгрузкой из Одессы подорожало до 16,00 грн/л. На нефтебазах в Коростене и Новограде-Волынском цены на ДТ повысились еще на 10-20 коп./л.
Стоимость ДТ в крупнооптовом сегменте с начала месяца повысилась на 1030 грн/т (5,6%), до 19 450 грн/т.
Напомним, в течение июня цены ДТ в мелком опте выросли на 6% (на 90 коп./л) - с 14,75 грн/л на начало месяца, до 15,65 грн/л. В крупном опте стоимость ДТ за прошедший месяц повысилась на 8,5% (на 1450 грн/т), до 18 420 грн/т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада уволила главу АМКУ Терентьева, «за» 226 голосов
ТОП-НОВОСТИ
|Рада уволила главу НБУ Якова Смолия
|«Это - протест, красная линия»: глава НБУ Смолий выступил в Верховной Раде
|Статус Донбасса и обмен пленными: СМИ узнали требования РФ на переговорах в Берлине
|Евродепутат фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на «политическое давление» со стороны президента Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка
|Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации «зеленого» тарифа
|Рада уволила главу АМКУ Терентьева, «за» 226 голосов
|Рада уволила главу НБУ Якова Смолия
|«Это - протест, красная линия»: глава НБУ Смолий выступил в Верховной Раде
|Июль начался 5%-м ростом оптовых цен ДТ
Это интересно
|Amazon - самый дорогой бренд в мире. TikTok впервые попал в топ-100
|Крупнейшие города Дании будут закупать только электрические автобусы с 2021 года
|У седана Genesis G90 впервые появилась лимитированная версия
|США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности
|Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа
|Названы самые бессмысленные для города вседорожники
|Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве