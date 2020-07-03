За неделю (с 26 июня по 3 июля) цены на бензин и ДТ на АЗС повысились на 20 коп./л

За неделю (с 26 июня по 3 июля) средние по стране розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 21-22 коп./л. Цены на А-92 повысились до 21,13 грн/л, А-95 - до 22,18 грн/л, ДТ - до 21,62 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга «Консалтинговой группы А-95»

На 50 коп./л цены повысили Shell, OKKO, WOG, Amic, Socar и «Параллель».

В пределах от 30 до 50 коп./л, в зависимости от вида топлива, выросли цены на станциях KLO, UPG, «Укр-Петроль».

«БРСМ-Нафта» за неделю повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ - на 10 коп./л. На 15 коп./л выросла цена ДТ на станциях Chipo.

Marshal за неделю увеличил цены на бензины на 1 грн/л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.





Компания А-92 А-95 ДТ 3 июл Изм. к 26 июня 3 июл Изм. к 26 июня 3 июл Изм. к 26 июня ОККО 23,99 0,50 24,99 0,50 23,99 0,50 WOG 23,99 0,50 24,99 0,50 23,99 0,50 Авиас 19,95 0,00 20,95 0,00 21,00 0,00 Укрнафта 20,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 AMIC 22,44 0,53 23,47 0,53 22,47 0,53 Shell 21,64 0,50 23,15 0,50 22,35 0,50 SOCAR 24,49 0,50 25,49 0,50 24,49 0,50 БРСМ-Нафта 18,29 0,30 19,29 0,30 18,27 0,09 Glusco 19,65 0,00 22,55 0,00 21,55 0,00 Автотранс 21,43 0,00 22,43 0,00 21,98 0,00 KLO 20,99 0,30 21,99 0,50 21,99 0,50 UPG 20,30 0,40 21,30 0,40 19,50 0,30 Параллель 22,82 0,50 23,82 0,50 22,82 0,50 BVS 20,99 0,00 21,99 0,00 21,59 0,00 Chipo 19,76 0,00 20,76 0,00 19,50 0,14 Укр-Петроль 19,90 0,40 20,90 0,40 20,90 0,40 Marshal 18,00 1,00 19,00 1,00 16,80 0,00 SUN OIL 19,88 0,00 20,88 0,00 19,49 0,00 Mango 17,99 0,00 18,99 0,00 17,89 0,00 Motto 17,93 0,17 19,13 0,17 18,11 0,12 Средняя цена в Украине: 21,13 0,22 22,18 0,22 21,62 0,21

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 июня на 3 июля 2020 г., грн/л