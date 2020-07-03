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За неделю (с 26 июня по 3 июля) цены на бензин и ДТ на АЗС повысились на 20 коп./л
12:54 03.07.2020 |
За неделю (с 26 июня по 3 июля) средние по стране розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 21-22 коп./л. Цены на А-92 повысились до 21,13 грн/л, А-95 - до 22,18 грн/л, ДТ - до 21,62 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
На 50 коп./л цены повысили Shell, OKKO, WOG, Amic, Socar и «Параллель».
В пределах от 30 до 50 коп./л, в зависимости от вида топлива, выросли цены на станциях KLO, UPG, «Укр-Петроль».
«БРСМ-Нафта» за неделю повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ - на 10 коп./л. На 15 коп./л выросла цена ДТ на станциях Chipo.
Marshal за неделю увеличил цены на бензины на 1 грн/л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 июня на 3 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
3 июл
|
Изм. к
26 июня
|
3 июл
|
Изм. к
26 июня
|
3 июл
|
Изм. к
26 июня
|
ОККО
|
23,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
23,99
|
0,50
|
WOG
|
23,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
23,99
|
0,50
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,44
|
0,53
|
23,47
|
0,53
|
22,47
|
0,53
|
Shell
|
21,64
|
0,50
|
23,15
|
0,50
|
22,35
|
0,50
|
SOCAR
|
24,49
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
18,29
|
0,30
|
19,29
|
0,30
|
18,27
|
0,09
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,30
|
21,99
|
0,50
|
21,99
|
0,50
|
UPG
|
20,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
19,50
|
0,30
|
Параллель
|
22,82
|
0,50
|
23,82
|
0,50
|
22,82
|
0,50
|
BVS
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,50
|
0,14
|
Укр-Петроль
|
19,90
|
0,40
|
20,90
|
0,40
|
20,90
|
0,40
|
Marshal
|
18,00
|
1,00
|
19,00
|
1,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,93
|
0,17
|
19,13
|
0,17
|
18,11
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
21,13
|
0,22
|
22,18
|
0,22
|
21,62
|
0,21
|
|
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