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Розничные операторы 2 июля продолжили повышать цены на АЗС
13:45 02.07.2020 |
С 1 на 2 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности «БРСМ-Нафта» на 30 коп./л увеличила цены на бензины, оставив ДТ на прежнем уровне.
Сеть под брендом «Укр-Петроль» повысила цены на все виды топлива на 40 коп./л. На станциях сети «Автопорт» стоимость топлива выросла на 50 коп./л.
Как сообщал enkorr, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.
На следующий день, 30 июня, крупные розничные операторы - AMIC, KLO, UPG - вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30-50 коп./л
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 на 2 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
2 июл
|
Изм.
|
2 июл
|
Изм.
|
2 июл
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
WOG
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,43
|
0,00
|
23,46
|
0,00
|
22,46
|
0,00
|
Shell
|
21,64
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
SOCAR
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,29
|
0,30
|
19,29
|
0,30
|
18,23
|
0,00
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
20,30
|
0,00
|
21,30
|
0,00
|
19,50
|
0,00
|
Параллель
|
22,82
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
22,82
|
0,00
|
Автопорт
|
22,90
|
0,50
|
23,50
|
0,50
|
22,90
|
0,50
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,36
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
19,90
|
0,40
|
20,90
|
0,40
|
20,90
|
0,40
|
Marshal
|
18,00
|
0,00
|
19,00
|
0,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,81
|
0,05
|
19,01
|
0,05
|
18,05
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
21,12
|
0,03
|
22,17
|
0,03
|
21,61
|
0,02
|
|
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