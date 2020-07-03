Розничные операторы 2 июля продолжили повышать цены на АЗС

С 1 на 2 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности «БРСМ-Нафта» на 30 коп./л увеличила цены на бензины, оставив ДТ на прежнем уровне.

Сеть под брендом «Укр-Петроль» повысила цены на все виды топлива на 40 коп./л. На станциях сети «Автопорт» стоимость топлива выросла на 50 коп./л.

Как сообщал enkorr, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

На следующий день, 30 июня, крупные розничные операторы - AMIC, KLO, UPG - вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30-50 коп./л

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.



