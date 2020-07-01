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Нефть 1 июля дорожает на 2,7% на данных о снижении её запасов в США
13:48 01.07.2020 |
Мировые цены на нефть поднимаются в среду днем примерно на 2,7%, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 2,67%, до 42,37 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,8%, до 40,37 доллара за баррель.
Инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели упали на 8,156 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы вечером американским министерством энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя только на 710 тысяч баррелей.
Минэнерго США также сообщит данные о добыче нефти. Накануне ведомство опубликовало окончательную оценку добычи за апрель, которая составила 12,061 миллиона баррелей, что на 5,3% меньше к уровню марта.
"Основной вопрос для рынка - спрос и то, как на него влияет COVID-19, поэтому любые подсказки, указывающие на восстановление спроса, приведут к росту цен", - считает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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