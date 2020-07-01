Крупные операторы АЗС 1 июля поддержали рост розничных цен

Крупные розничные операторы - AMIC, KLO, UPG - вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

AMIC в среднем по регионам поднял цены на все виды топлива на 50 коп./л. На станциях столичной сети KLO бензин А-95 и ДТ подорожали на 50 коп./л, а А-92 - на 30 коп./л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, на ДТ - на 30 коп./л. На 40-50 коп./л повысили сети «Параллель» и «Автопорт», работающие в восточных областях страны.

Сеть Marshal, которая одной из первых, еще в середине июня, начала повышать розничные цены, 1 июля увеличила стоимость бензинов сразу на 1 грн/л.

Также 1 июля сеть АЗС WOG, которая накануне повысила цены на 30 коп./л, подняла их еще на 20 коп./л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на станциях ОККО.

Как сообщал enkorr, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.



