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Крупные операторы АЗС 1 июля поддержали рост розничных цен
11:38 01.07.2020 |
Крупные розничные операторы - AMIC, KLO, UPG - вслед за мейджорами повысили цены на бензин и ДТ на АЗС на 30-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
AMIC в среднем по регионам поднял цены на все виды топлива на 50 коп./л. На станциях столичной сети KLO бензин А-95 и ДТ подорожали на 50 коп./л, а А-92 - на 30 коп./л.
UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, на ДТ - на 30 коп./л. На 40-50 коп./л повысили сети «Параллель» и «Автопорт», работающие в восточных областях страны.
Сеть Marshal, которая одной из первых, еще в середине июня, начала повышать розничные цены, 1 июля увеличила стоимость бензинов сразу на 1 грн/л.
Также 1 июля сеть АЗС WOG, которая накануне повысила цены на 30 коп./л, подняла их еще на 20 коп./л, тем самым сравнявшись с уровнем цен на станциях ОККО.
Как сообщал enkorr, 29 июня сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 30 июня на 1 июля 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
1 июл
|
Изм.
|
1 июл
|
Изм.
|
1 июл
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
WOG
|
23,99
|
0,20
|
24,99
|
0,20
|
23,99
|
0,20
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,44
|
0,53
|
23,47
|
0,53
|
22,47
|
0,53
|
Shell
|
21,64
|
0,00
|
23,15
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
SOCAR
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
18,23
|
0,05
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,99
|
0,30
|
21,99
|
0,50
|
21,99
|
0,50
|
UPG
|
20,30
|
0,40
|
21,30
|
0,40
|
19,50
|
0,30
|
Параллель
|
22,82
|
0,50
|
23,82
|
0,50
|
22,82
|
0,50
|
BVS
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,36
|
0,00
|
Автопорт
|
22,40
|
0,40
|
23,00
|
0,50
|
22,40
|
0,40
|
Marshal
|
18,00
|
1,00
|
19,00
|
1,00
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,76
|
0,00
|
18,96
|
0,00
|
18,03
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
21,10
|
0,09
|
22,15
|
0,09
|
21,59
|
0,08
|
|
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