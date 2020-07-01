Мейджоры 30 июня перешли к повышению розничных цен на топливо

Сети АЗС WOG и ОККО за выходные (26-29 июня) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г., сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 - с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.

На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 - с 24,49 до 24,79 грн/л.

Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

Напомним, в середине июня цены начали повышать сети АЗС, работающие в эконом-сегменте. Так за 10 дней стоимость бензина на столичных станциях «БРСМ-Нафта», Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.

Ранее сообщалось, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.

Изменение розничных цен на бензин и ДТ на АЗС с 26 на 30 июня, грн/л: