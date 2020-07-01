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Мейджоры 30 июня перешли к повышению розничных цен на топливо
11:33 30.06.2020 |
Сети АЗС WOG и ОККО за выходные (26-29 июня) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г., сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 - с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.
На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 - с 24,49 до 24,79 грн/л.
Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.
По данным «А-95», в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.
Напомним, в середине июня цены начали повышать сети АЗС, работающие в эконом-сегменте. Так за 10 дней стоимость бензина на столичных станциях «БРСМ-Нафта», Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.
Ранее сообщалось, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.
Изменение розничных цен на бензин и ДТ на АЗС с 26 на 30 июня, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
23,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
23,99
|
0,50
|
WOG
|
23,79
|
0,30
|
24,79
|
0,30
|
23,79
|
0,30
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,91
|
0,00
|
22,94
|
0,00
|
21,94
|
0,00
|
Shell
|
21,60
|
0,50
|
23,12
|
0,50
|
22,28
|
0,50
|
SOCAR
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
18,18
|
0,00
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,69
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
UPG
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
19,20
|
0,00
|
Параллель
|
22,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
22,32
|
0,00
|
BVS
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,36
|
0,00
|
Фактор
|
18,00
|
0,30
|
19,00
|
0,30
|
17,10
|
0,00
|
Luxwen
|
21,09
|
0,50
|
21,59
|
0,50
|
21,99
|
0,50
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,78
|
0,00
|
18,91
|
0,00
|
18,28
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
21,03
|
0,10
|
22,08
|
0,10
|
21,53
|
0,10
|
|
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