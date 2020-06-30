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Нефть дешевеет 30 июня на опасениях за дисбаланс спроса и предложения
08:23 30.06.2020 |
Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% - до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,81% - до 39,38 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 0,67% - до 41,43 доллара за баррель.
Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.
Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.
В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.
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