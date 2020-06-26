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Рост розничных цен автогаза 26 июня остановился
13:49 26.06.2020 |
Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился, а 25-26 июня отдельные операторы вовсе снизили цены на 10-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов «Консалтинговой группы А-95»
За прошедшую неделю - с 19 по 26 июня - средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на уровне 11,40 грн/л. Причиной стало изменение ситуации на оптовом рынке: еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены СУГ на ГНС перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн/т, до 17 400 грн/т
26 июня одна из крупнейших розничных сетей WOG снизила цены на 10-20 коп./л в зависимости от региона. Отметим, что в течение последних недель цена газа на АЗС WOG была как раз на 10-20 коп./л выше, чем на станциях ОККО, которые традиционно торгуют примерно на одном ценовом уровне.
Помимо АЗС WOG снижение цен газа зафиксировано также в сети Mango, которая накануне в столичном регионе снизила их на 20 коп./л.
Напомним, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) - с 8,20 до 11,40 грн/л.
Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 26 июня, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,08
|
0,02
|
WOG
|
12,08
|
-0,12
|
Авиас
|
10,61
|
0,08
|
Укрнафта
|
10,66
|
0,07
|
AMIC
|
11,42
|
0,00
|
Shell
|
11,83
|
0,04
|
SOCAR
|
12,20
|
0,04
|
БРСМ-Нафта
|
11,55
|
0,11
|
Glusco
|
11,35
|
0,00
|
Автотранс
|
11,98
|
0,20
|
KLO
|
11,99
|
0,10
|
UPG
|
11,20
|
0,20
|
Параллель
|
11,95
|
0,00
|
BVS
|
11,49
|
0,20
|
Chipo
|
11,12
|
0,16
|
Род-Ник
|
11,39
|
0,10
|
Marshal
|
10,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,20
|
0,03
|
Mango
|
10,86
|
0,13
|
Motto
|
11,21
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
11,40
|
0,03
|
|
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