Нефть 26 июня дорожает более чем на 1% на оптимизме вокруг восстановления спроса

Цены на нефть в пятницу утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39% - до 41,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,29% - до 39,22 доллара за баррель.

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в "зеленой зоне". В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.

Аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сырьевые рынки в пятницу в целом позитивно оценивают восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса. "Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями", - отметил он.

Аналитики агентства обращают внимание, что спутниковые данные, показывающие сильный рост трафика в Китае, Европе и в Соединенных Штатах, указывают на восстановление спроса на топливо. При этом есть опасения, что всплеск заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить восстановление спроса, особенно в связи с тем, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.