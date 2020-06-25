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Сети-дискаунтеры 25 июня продолжают повышать цены на бензин
17:32 25.06.2020 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, продолжили постепенное повышение цен на бензины А-92 и А-95. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на 20 коп./л на АЗС в столичном регионе. Так цена на А-92 увеличилась с 17,79 грн/л до 17,99 грн/л, А-95 - с 18,79 до 18,99 грн/л.
Также на 20 коп./л в своих регионах присутствия - преимущественно в Харьковской, Полтавской и Сумской областях - подняла цены на бензины сеть Marshal. Стоимость А-92 повысилась с 16,80 до 17,00 грн/л, А-95 - с 17,80 до 18,00 грн/л.
Как сообщал enkorr, сети-дискаунтеры перешли к повышению цен на бензины в середине июня. За последние 10 дней стоимость бензина на столичных станциях «БРСМ-Нафта», Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.
Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 на 25июня 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
25 июн
|
Изм.
|
25 июн
|
Изм.
|
25 июн
|
Изм.
|
ОККО
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
WOG
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
19,95
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
20,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
AMIC
|
21,91
|
0,00
|
22,94
|
0,00
|
21,94
|
0,00
|
Shell
|
21,10
|
0,00
|
22,62
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
SOCAR
|
23,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,99
|
0,03
|
18,99
|
0,03
|
18,10
|
0,00
|
Glusco
|
19,65
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
21,55
|
0,00
|
Автотранс
|
21,43
|
0,00
|
22,43
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
KLO
|
20,69
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
UPG
|
19,90
|
0,00
|
20,90
|
0,00
|
19,20
|
0,00
|
Параллель
|
22,32
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
22,32
|
0,00
|
BVS
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Chipo
|
19,76
|
0,00
|
20,76
|
0,00
|
19,36
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
19,50
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Marshal
|
17,00
|
0,20
|
18,00
|
0,20
|
16,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
19,88
|
0,00
|
20,88
|
0,00
|
19,49
|
0,00
|
Mango
|
17,99
|
0,00
|
18,99
|
0,00
|
17,89
|
0,00
|
Motto
|
17,78
|
0,00
|
18,91
|
0,00
|
18,28
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
20,93
|
0,01
|
21,98
|
0,01
|
21,43
|
0,00
|
|
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