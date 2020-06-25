Сети-дискаунтеры 25 июня продолжают повышать цены на бензин

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, продолжили постепенное повышение цен на бензины А-92 и А-95. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на 20 коп./л на АЗС в столичном регионе. Так цена на А-92 увеличилась с 17,79 грн/л до 17,99 грн/л, А-95 - с 18,79 до 18,99 грн/л.

Также на 20 коп./л в своих регионах присутствия - преимущественно в Харьковской, Полтавской и Сумской областях - подняла цены на бензины сеть Marshal. Стоимость А-92 повысилась с 16,80 до 17,00 грн/л, А-95 - с 17,80 до 18,00 грн/л.

Как сообщал enkorr, сети-дискаунтеры перешли к повышению цен на бензины в середине июня. За последние 10 дней стоимость бензина на столичных станциях «БРСМ-Нафта», Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 на 25июня 2020 г., грн/л