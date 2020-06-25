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Межведомственная комиссия отказала отказала «Привату» и «Нафтогазу» в пошлинах на импорт ДТ и СУГ из России
12:33 25.06.2020 |
Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) отклонила заявление «Укртатнафты», «Укрнафты» и «Укргаздобычи» о проведении антисубсидиарного расследования в отношении импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России. Соответствующее решение обнародовано в официальном издании «Урядовый курьер» от 25 июня.
«Комиссия установила, что указанные в жалобе доказательства не являются достаточными для открытия антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизтоплива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации», - говорится в сообщении МКМТ.
Решение комиссии вступает в силу со дня доведения его до сведения заявителей.
Напомним, в январе 2020 г. «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины» потребовали ввести новые пошлины на СУГ и ДТ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2025 г.
В ходе рассмотрения жалобы на членов комиссии осуществлялось беспрецедентное давление со стороны народных депутатов, лоббистов и СМИ, ориентированных на группу «Приват».
По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины могла ежегодно терять около 11 млрд грн. Против ограничений импорта ДТ выступили отраслевые объединения аграрных и металлургических предприятий.
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