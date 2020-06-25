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В Украине уменьшились розничные продажи бензинов и дизельного топлива
07:39 25.06.2020 |
За январь-май 2020 года в Украине розничная реализация моторных бензинов и дизельного топлива уменьшилась, соответственно, на 9,7% и 4,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За 5 месяцев 2020 года в Украине через АЗС было реализовано моторных бензинов на 15,49 млрд грн (на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе бензина А-92 было продано на 5,79 млрд грн (на 14,8% меньше); бензина А-95 - на 9,26 млрд грн (на 7,5% меньше). Дизельного топлива за указанный период было реализовано на 12,10 млрд грн (на 4,5% меньше, чем за январь-май 2019 года).
Сжиженного газа (пропана и бутана) за январь-май 2020 года автозаправочные станции продали на 8,04 млрд грн (на 6,0% больше, чем за аналогичный период 2019 года).
Как сообщал Укринформ, согласно данным Госстата, за 2019 год АЗС Украины продали моторных бензинов на 45,55 млрд грн (на 6,1% меньше, чем в 2018 году), дизельного топлива - на 34,34 млрд грн (на 4,9% меньше), сжиженного газа - на 21,44 млрд грн (на 8,3% больше).
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