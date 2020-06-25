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Цены на заправках 24 июня незначительно выросли
23:46 24.06.2020 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 июня 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.88 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.57 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 июня 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.88
|16.50
|0.06
|0.51
|Бензин А-95 евро
|22.57
|17.00
|0.03
|0.42
|Дизельное топливо Евро
|21.83
|16.18
|0.05
|0.70
|Сжиженный газ
|11.40
|9.65
|-0.02
|1.37
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