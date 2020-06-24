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Нефть дешевеет 24 июня более чем на 1% на данных о росте её запасов в США
15:06 24.06.2020 |
Мировые цены на нефть опускаются в среду днем более чем на 1% после публикации статистики Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, которые значительно выросли, при этом WTI уже дешевле 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,1%, до 42,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,49%, до 39,78 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,8 миллиона баррелей, в то время как аналитиками ожидался рост на 0,3 миллиона. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики и здесь прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 0,3 миллиона баррелей.
Давление на нефть также оказывают риски, связанные со "второй волной" коронавируса. Число заболевших по всему миру продолжает расти, что может привести к новому экономическому сжатию, что, в свою очередь, повлечет падение спроса на нефть.
Все эти соображения дают к тому же хороший повод зафиксировать прибыль. На предыдущей торговой сессии нефтяные котировки подскакивали на 2%, а стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 41,5 доллара за баррель, отыграв тем самым все потери с 6 марта, когда стало известно о непродлении срока действия прошлых соглашений ОПЕК+.
"Некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли, так как увидели рост запасов нефти в США", - отметил главный аналитик Sunward Trading Чиёки Чень, чье мнение приводит агентство Рейтер.
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