Ватикан призвал католиков отказаться от ископаемого топлива

Ватикан призвал католиков и частный сектор «постепенно и без задержек» отказываться от услуг производителей ископаемого топлива и других организаций, которые несут ответственность за изменение климата. Об этом передает CNN Business со ссылкой на сайт Vatican News.

Соответствующее заявление было сделано в энциклике Ватикана Laudato Si, написанной Папой римским Франциском. Документ является чем-то вроде руководства по наилучшей практике для церковных лидеров и работников. В нем Папа сказал, что «временно могут быть использованы менее вредные альтернативы», и призвал более богатые страны помочь финансировать расходы, чтобы они «не перекладывались на беднейшие страны».

«Создание безопасных, доступных, надежных и эффективных энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии позволило бы удовлетворить потребности самых бедных слоев населения и в то же время замедлить глобальное потепление», - сказал Франциск.

Папа призвал католиков избегать «поддержки компаний, наносящих ущерб человеческой или социальной экологии», таких как производители оружия и отрасль ископаемого топлива.

Франциск также предложил облагать налогом выбросы углекислого газа, передает Vatican News, официальный пресс-сайт Святого Престола.