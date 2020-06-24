Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ватикан призвал католиков отказаться от ископаемого топлива
14:56 24.06.2020 |
Ватикан призвал католиков и частный сектор «постепенно и без задержек» отказываться от услуг производителей ископаемого топлива и других организаций, которые несут ответственность за изменение климата. Об этом передает CNN Business со ссылкой на сайт Vatican News.
Соответствующее заявление было сделано в энциклике Ватикана Laudato Si, написанной Папой римским Франциском. Документ является чем-то вроде руководства по наилучшей практике для церковных лидеров и работников. В нем Папа сказал, что «временно могут быть использованы менее вредные альтернативы», и призвал более богатые страны помочь финансировать расходы, чтобы они «не перекладывались на беднейшие страны».
«Создание безопасных, доступных, надежных и эффективных энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии позволило бы удовлетворить потребности самых бедных слоев населения и в то же время замедлить глобальное потепление», - сказал Франциск.
Папа призвал католиков избегать «поддержки компаний, наносящих ущерб человеческой или социальной экологии», таких как производители оружия и отрасль ископаемого топлива.
Франциск также предложил облагать налогом выбросы углекислого газа, передает Vatican News, официальный пресс-сайт Святого Престола.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергорегулятор утвердил план развития ПХГ до 2029 года с объемом финансирования 13,450 млрд грн
|НКРЭКУ повысила тариф «Укртрансгаза» на хранение и закачку в ПХГ
|Метпредприятия Украины за 5 мес. сохранили потребление газа, электроэнергии снизили на 6%
|Нефть дешевеет 24 июня более чем на 1% на данных о росте её запасов в США
|Ватикан призвал католиков отказаться от ископаемого топлива
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
Это интересно
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки