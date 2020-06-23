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Доля украинских НПЗ в майском балансе рынка ДТ повысилась до 15%
08:34 23.06.2020 |
Баланс рынка дизельного топлива в мае 2020 г. увеличился на 4,6%, до 659 тыс. т, по сравнению с маем 2019 г. (630 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Импорт ДТ сохранился на уровне 561 тыс. т, в то время как производство на украинских НПЗ выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., на 43% - с 67 до 98 тыс. т. Доля внутреннего производства в балансе рынка повысилась до 14,8% против 10,9% в мае 2019 г.
Основной рост продемонстрировал Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), увеличив выпуск ДТ в полтора раза - до 90 тыс. т с 61 тыс. т в мае 2019 г.
Импорт из России в мае сократился на 12,3%, до 260 тыс. т, по сравнению с маем 2019 г. (296 тыс. т). Поставки по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» в мае 2020 г. составили 87 тыс. т, что обновило рекорд после введения специальной пошлины на эти поставки в размере 4%. По ж/д через российско-украинскую границу в мае поступило 75 тыс. т, еще 98 тыс. т по смешанной логистической схеме через трубопроводный терминал в Гомеле.
Из Беларуси в мае импортировано 187 тыс. т, что соответствует объему мая прошлого года. Импорт из Литвы снизился на 11,5%, до 38 тыс. т.
Морские поставки в мае 2020 г. составили 70 тыс. т, что в два раза превышает объем «морского» импорта мая 2019 г. Лидерство по объему импорта вернул порт «Пивденный» - 23 тыс. т.
Структура рынка ДТ в мае 2020/2019 гг.. по источникам поставки, тыс. т
За 5 месяцев 2020 г. объем рынка дизельного топлива составил 2,71 млн т, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (2,62 млн т).
Производство на украинских НПЗ выросло на 25%, до 391 тыс. т, а их доля в балансе рынка - до 14,4%. Импорт ДТ за 5 месяцев 2020 г. увеличился на 0,5%, до 2,32 млн т.
Импорт из РФ за 5 месяцев сократился на 11%, до 1,08 млн т. Поставки из Беларуси упали на 29%, до 603 тыс. т, из Литвы выросли на 79%, до 261 тыс. т. Морской импорт вырос в 3,3 раза - до 360 тыс. т, против 108 тыс. т за 5 месяцев 2019 г.
Структура наполнения рынка ДТ за 5 мес. 2020 и 2019 гг. по источникам поставки, %
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