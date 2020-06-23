Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 23 июня коррекционно снижаются после роста накануне
08:26 23.06.2020 |
Цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,3% - до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,52% - до 40,52 доллара за баррель.
Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекционное снижение после роста на 2-3% в ходе торгов понедельника. Кроме того, некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была "прекращена". Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
"Эти комментарии Наварро пришли из ниоткуда", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик добавил, что трейдеры будут скептически относиться к отношениям между США и Китаем, если КНР не сможет быстро урегулировать ситуацию своими обещаниями сельскохозяйственных закупок.
Отношения США и Китая особенно обострились после того, как пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, сильно ударила по Соединенным Штатам. Трамп и его администрация неоднократно обвиняли Пекин в ситуации с коронавирусом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
|Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минус 1,3%. В НБУ назвали основные причины падения ВВП
|Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства
|Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
|Доля украинских НПЗ в майском балансе рынка ДТ повысилась до 15%
|Цены на нефть 23 июня коррекционно снижаются после роста накануне
|Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса